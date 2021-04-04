"السياحة": 800 مليون دولار إيرادات أول 3 أشهر من 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إيرادات القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام الحالي، وعدد السائحين الذين دخلوا البلاد.

وأوضحت شلبي، في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد، أن إيرادات القطاع تراوحت بين 600 و800 مليون دولار خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، بينما بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر نحو 500 ألف سائح.

وأشارت نائبة وزير السياحة والآثار إلى أن السياحة تسهم بما يصل إلى 15% من الناتج القومي في مصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وأضافت شلبي أن أعداد السائحين في شهر مارس الماضي بلغت مثلَي أعداد السائحين في فبراير، متابعةً: "نحن في انتظار موسم سياحي إيجابي، ونأمل في عودة السياحة أكثر مع تلقي اللقاحات".

كانت الحكومة أغلقت المنشآت الفندقية في شهر مارس 2020 عندما بدأت أزمة كورونا بها، ثم أعادت فتحها بعد نحو شهرين، بنحو 25% من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقًا إلى 50%، وأعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في بداية يوليو.

وبلغت إيرادات السياحة في مصر خلال 2020 نحو أربعة مليارات دولار بانخفاض 70% من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة "كوفيد-19" التي ألحقت ضررًا شديدًا بالقطاع.​