المستحقات بعد 72 ساعة.. التموين: بدء موسم توريد القمح 15 أبريل

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارا من 15 أبريل الجاري، وحتى 15 يوليو المقبل، لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه جرى بدء التوريد في الوادي الجديد وجنوب الوادي اعتبارا من أمس 3 أبريل نظرا للظروف الجوية.

وأوضح وزير التموين، في بيان للوزارة اليوم الأحد، أنه من المتوقع استقبال حوالي 4 ملايين طن قمح هذا العام، لافتا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومي للصوامع الذي تبناه رئيس الجمهورية لإنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.

وأشار إلى أنه سيتم سداد مستحقات ( الموردين - المزارعين ) بعد 72 ساعة من التوريد، منوها بأن وزارة المالية وفرت الاعتماد المالي المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

وأضاف المصيلحي أن الوزارة جهزت 450 موقع تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام، مبينا أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشدداً على أنه لن يتم استلام أي أقماح بالشون الترابية.

وكشف عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته، وتضم في عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة؛ للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات أن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح.

وأكد المصيلحي أنه وجه كافة المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أية عقبات قد تطرأ، مضيفا أن عمليات تسليم الأقماح بنقاط الاستلام ستكون بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالإضافة إلى القباني المسؤول عن الموازين.

من جانبه، أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن صومعة الصالحية بالشرقية، والتي تصل طاقتها التخزينية إلى 90 ألف طن، وصومعة أبوصوير بالإسماعيلية، ستدخل موسم التوريد هذا العام، مشيرا إلى أن نقاط استلام الأقماح ستفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام أعدت للحفاظ على اللجنة والموردين - المزارعين.

وأشار باسيلى إلى أن الأقماح التي سيتم استلامها في الشون المطورة سيتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.​