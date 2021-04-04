الاثنين.. قطع وضعف المياه عن 6 مناطق كبرى بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق: (ميدان روكسي - شارع الميرغني - شارع سيد الميرغني - إبراهيم اللقاني - نزيه خليفة)، وضعف المياه عن ميدان صلاح الدين ومتفرعاته.
وقالت الشركة، في بيان لها، الأحد، إن هذا الأمر سيكون اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين المقبل، وحتى الثانية ظهرا من نفس اليوم.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق المناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.
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