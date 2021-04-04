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فنانون وفرق موسيقية وعجلات حربية.. أبطال وراء نجاح موكب المومياوات الملكية

10:48 ص الأحد 04 أبريل 2021
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كتب- محمد نصار:

نجحت مصر مساء أمس السبت، في إبهار العالم خلال نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة في مصر القديمة حيث مكان عرضها الدائم.

وشارك في إنجاح هذا الحدث العالمي نخبة من الجنود المجهولة، وهم كالتالي:

1- نخبة من الفنانين المصريين منهم: حسين فهمي، خالد النبوي، يسرا، محمد منير، أحمد عز، أحمد السقا، هند صبري، آسر ياسين، كريم عبدالعزيز، منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، نسمة محجوب، أميرة سليم.

2- 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع "قيادات قوات المظلات".

3- 60 موتوسيكل تشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية.

4- 150 من خيول التشريفة.

5- 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها 44 حصانا.

6- 330 طالبا من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان.

7- 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فردا من وزارة الدفاع "إدارة الموسيقات العسكرية".

8- 150 قارع طبول من "إدارة الموسيقات العسكرية" بوزارة الدفاع.​​

موكب المومياوات الملكية عجلات حربية نقل المومياوات الملكية المتحف القومي للحضارة

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