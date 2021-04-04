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رئيس جامعة الأزهر: موكب المومياوات الملكية سيظل محفورا في التاريخ

10:46 ص الأحد 04 أبريل 2021
رئيس جامعة الأزهر: موكب المومياوات الملكية سيظل محفورا في التاريخ

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالاستعدادات الكبيرة لموكب نقل المومياوات الملكية، مؤكدًا على أن هذا الحدث العالمي يؤكد أن مصر واحة للأمن والأمان.

وثمن رئيس جامعة الأزهر، في بيان له، الأحد، حرص وتكاتف جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة الحضارية اللائقة بقيمة مصر أمام العالم أجمع.

وأكد على أن ما شهده العالم أمس من نقل 22 مومياء ملكية في موكب ضخم من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، يعد حدثًا تاريخيًّا يسطره التاريخ بحروف من نور، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيظل محفورًا في ذاكرة التاريخ، فهو فخر لكل مصري على أرض الوطن أو خارجه.

وقال رئيس جامعة الأزهر: إن هذا الحدث العظيم يبعث برسالة مفادها أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار، ويعكس قدرتها على تجهيز مثل هذه الأحداث التي تخرج في أبهى أشكالها، مدللة على عمق تاريخ هذا الوطن، وأن مصر هي مهد التاريخ والحضارة، وستبقى -بإذن الله تعالى- منارة للإنسانية على مر العصور.​

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر موكب المومياوات الملكية نقل المومياوات الملكية

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