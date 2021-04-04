عجلات حربية وخيول.. تعرف على الجنود المجهولة وراء موكب المومياوات الملكية (صور)

انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة (صور)

​التجهيز بدأ منذ عام ونصف.. التفاصيل الكاملة لموكب المومياوات الملكية

كتب يوسف عفيفي:

شهدت مصر مساء السبت 3 أبريل، حدث استثنائي فريد من نوعه لم ولن يتكرر، بموكب أسطوري مهيب ينقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث يعد هذا التحرك هو الأخير لأعظم ملوك العالم القديم.

وشارك في فعاليات هذا الحدث المهيب ملحمة كبيرة تمثل كافة جهات الدولة التي تتكاتف معاً لتقديم هذا الحدث أمام العالم بأكمل صورة حضارية بما يليق بمكانة مصر وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

وجاء المشاركون على النحو التالي:

- نخبة من الفنانين منهم: حسين فهمي - خالد النبوي - يسرا - محمد منير- أحمد عز- أحمد السقا - هند صبري- آسر ياسين- كريم عبدالعزيز - منى زكي- أحمد حلمي- أمينة خليل - نسمة محجوب- أميرة سليم.

- عدد 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع "قيادات قوات المظلات".

- عدد 60 موتوسيكلات التشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية.

- عدد 150 خيول التشريفة.

- عدد 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها عدد 44 حصان.

- عدد 330 طالب من كلية التربية الرياضية - جامعة حلوان-.

- عدد 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فرد من وزارة الدفاع "إدارة الموسيقيات العسكرية".

- عدد 150 قارع طبول من "إدارة الموسيقات العسكرية" بوزارة الدفاع.