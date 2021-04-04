"احسب القسط".. كيف تؤثر مبادرة التمويل العقاري الجديدة على شقق الإسكان المتوسط؟

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس الوزراء على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وتطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنويًا لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وتساءل المتقدمين عن تأثير تطبيق الفائدة الجديدة ومدة السداد على قيمة القسط الشهري، خاصة وأن المبادرة القديمة كان الإسكان المتوسط بها بفائدة 8% ومدة سداد تصل لـ20 سنة.

ويمكنك مشاهدة كيف أثر تطبيق فائدة الـ3% على أقساط شقق الإسكان الاجتماعي للمساحة الـ90 مترًا والـ75 مترًا من هنا

ويوضح (مصراوي) طريقة حساب الأقساط الشهرية والعوامل المتحكمة في قيمة القسط الشهري، وما هي قيمته في ظل المتغيرات الجديدة، لشقق الإسكان المتوسط ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" والذي جاء على النحو التالي:

- شقق الإسكان المتوسط التي تم طرحها نوفمبر وديسمبر الماضيي، كانت بواقع 25 ألف وحدة وبمساحات 100 و110 و120 متر في أكثر من 11 مدينة.

وبتطبيق تأثير مبادرة التمويل العقاري بفوائد 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة على نموذج شقة 120 مترًا في الإسكان المتوسط ستكون الأقساط على النحو التالي:

- يتم سداد ثمن الوحدة على أكثر من مراحلة، الأولى عبارة عن مقدمة الحجز والأقساط ربع سنوية والتي تصل لـ لـ35% من ثمن الوحدة يتم سدادها خلال أول 36 شهرا، وقبل الاستلام.

- حيث تم سداد مقدم الحجز ووحدة الـ120 مترًا والبالغ 55 ألف وسعرها 546 ألف، وبدأ سداد الدفعات الربع سنوية بواقع 12 دفعة، حيث يصل القسط الواحد للوحدة الـ120 متر لـ11.5 ألف جنيه، وبهذا يتبقى من ثمن الوحدة 353 الف، بحد خصم مقدم الحجز والدفعات الربع سنوية.

- وبهذا يكون تم سداد 35% من ثمن الشقة ويتبقى 65% من ثمن الوحدة يتم إضافة عليهم حجم الفائدة الجديدة 3% بدلًا من 8% متناقصة على 30 سنة ويكون القسط ثابت، أو متغير حسب جهة التمويل التي تحدد ذلك وفقًا لسن ودخل المتقدم.

- ووفق حساب الفائدة الـ3% بقسط ثابت على 30 سنة يكون القسط الشهري للشقة الـ120 متر، 1,864 شهريًا، أما على المبادرة القديمة الـ8% كان القسط 3,524 جنيه، وهذه الطريقة بدون سداد دفعة الاستلام والتي تختلف من شخص للآخر.

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