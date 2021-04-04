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بعد إتاحة التظلم بـ"سكن لكل المصريين".. متى تظهر النتيجة وما الحالات المرفوضة؟

08:30 ص الأحد 04 أبريل 2021
بعد إتاحة التظلم بـ"سكن لكل المصريين".. متى تظهر النتيجة وما الحالات المرفوضة؟

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتم

كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تلقي طلبات التظلم من الراغبين في حجز وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حتى يوم 18 أبريل الجاري.

وبلغ عدد من لهم حق في التظلم، وفقًا لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعي، 89 ألف حاجز غير منطبقين لشروط التقديم، ولذلك تم إتاحة فرصة لهم لتقديم طلب تظلم، وفي اليوم الأول من فتح باب التظلم تقدم 30 ألف متقدم بطلباتهم.

وتساءل الحاجزون عن موعد إعلان نتيجة تقديم طلب التظلم، وما الحالات التي يتم فيها رفض طلب التظلم؟

وفقًا لما حدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توجد حالات لن يقبل فيها طلبات التظلم؛ مثل مخالفة شروط السن، حيث يبدأ سن التقديم من 21 إلى 50 سنة، وشروط الدخل؛ حيث لا يتجاوز مرتب الأعزب 4500 جنيه و6000 للأسرة في الإسكان الاجتماعي، أما الإسكان المتوسط، الحد الأقصى لدخل الأعزب 10 آلاف جنيه، أما المتزوج فـ14 ألف جنيه.

أما أبرز الحالات التي يتم قبول التظلم بها، فهي عدم إرفاق أية ورقة من المستندات المطلوبة وقت التقديم، أو عدم التوقيع على استمارة الحجز، أو كتابة المدينة والمحافظة الموجود بها الوحدة بشكل واضح وصحيح؛ حيث يمكن للمتقدم تعديل هذه البيانات وتقديم طلب تظلم بها.

ويمكن معرفة خطوات تقديم طلب تظلم من هنا:

وعن موعد ظهور النتيجة، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه تتم دراسة طلب التظلم المرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها، ونشر النتيجة على الفور أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصى.

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