أسامة الأزهري ناعيًا الأمير محمد بن طلال: قدم إسهامات متميزة في مختلف الميادين

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الازهر الشريف، الأمير محمد بن طلال، عم ملك الأردن عبدالله الثاني، وممثله الشخصي.

وقال الأزهري في بيان له: بمزيد من الحزن والأسى، أنعى الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك عبدالله الثاني ملك الأردن، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الماضي، ففقدت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والأمة العربية بفقده واحدا من الرجال الوطنيين الكبار، ذوي الدور الوطني الرفيع والكبير.

وأضاف:"أتوجه إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى الأمير غازي بن محمد بن طلال بغازي العزاء وصادق المواساة".

وأشار الأزهري إلى الدور الوطني والاجتماعي للأمير الراحل وما قدمه من إسهامات متميزة في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية في دولة الأردن الشقيقة.

ودعا الدكتور أسامة الأزهري، أن يتغمد الله الفقيد الكريم الراحل بواسع رحمته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ولدالأمير محمد بن طلال، في عمان عام 1940، وهو ثاني أبناء الملك طلال بن عبدالله الأول وتقلد مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ومرافقا عسكريا للراحل الملك الحسين بن طلال، ورئيسا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلا خاصا للملك الحسين، كما تولى مهام نائب الملك أثناء سفر الملك الحسين خارج أرض الوطن.

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