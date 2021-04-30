الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار

11:13 م الجمعة 30 أبريل 2021
الصحة تكشف تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار

وزارة الصحة

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان فيديو عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، حول أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير التخصصات الطبية التي تشملها، وكيفية التسجيل في المبادرة والاستفادة منها.

الفيديو..

وزارة الصحة السيسي مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار فيسبوك

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