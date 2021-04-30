الكنيسة القبطية تكشف تفاصيل حريق كنيسة مارمينا في العمرانية

11:00 م الجمعة 30 أبريل 2021
الكنيسة القبطية تكشف تفاصيل حريق كنيسة مارمينا في العمرانية

حريق كنيسة مارمينا

كتب- مينا غالي:

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حريقًا وقع في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأوضح القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات، اليوم الجمعة، أنه لم يكن أحد موجودًا في الكنيسة، وبالتالي لا توجد إصابات.

وأشار القمص موسى، إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، لم تعرف بعد الأسباب، كما تولت الأجهزة المعنية التحقيق.

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