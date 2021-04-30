الكنيسة القبطية تكشف تفاصيل حريق كنيسة مارمينا في العمرانية

كتب- مينا غالي:

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حريقًا وقع في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة وانصراف جميع الموجودين في الكنيسة.

وأوضح القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات، اليوم الجمعة، أنه لم يكن أحد موجودًا في الكنيسة، وبالتالي لا توجد إصابات.

وأشار القمص موسى، إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، لم تعرف بعد الأسباب، كما تولت الأجهزة المعنية التحقيق.