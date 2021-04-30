وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر

10:11 م الجمعة 30 أبريل 2021
وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر

محمد وهب الله

(مصراوي):

توفى محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للتجارة، اليوم الجمعة، بعد أيام من إعلان الاتحاد العام للعمال برئاسة جبالى المراغي بتعرض وهب الله لوعكة صحية.

وأعلن مجدي البدوي نائب اتحاد عمال ورئيس نقابة العاملين بالصحافة، وفاة وهب الله، قائلًا: "البقاء والدوام لله، فقدت الحركة النقابية المصرية الأخ والصديق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة".

كما نعى مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال القليوبية وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وتقدم مجلس إدارة الإتحاد المحلي لعمال القليوبية بخالص العزاء لجميع عمال مصر والأسرة الكريمة داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محمد وهب الله اتحاد عمال مصر النقابة العامة للتجارة جبالى المراغي الحركة النقابية المصرية عمال القليوبية

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