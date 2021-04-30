"تكدس رواد وتقديم شيشة".. السياحة والآثار: إجراءات عاجلة لإغلاق 9 منشآت مخالفة

09:41 م الجمعة 30 أبريل 2021
"تكدس رواد وتقديم شيشة".. السياحة والآثار: إجراءات عاجلة لإغلاق 9 منشآت مخالفة

وزارة السياحة والآثار

(مصراوي):

نفذ قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بالوزارة، عددًا من الحملات التفتيشية من خلال لجان سرية للمرور على عدد من هذه المنشآت.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ 9 منشآت مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة منها التشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة، ما يؤدي إلى تكدس الرواد بها، بإلاضافة إلى تقديم الشيشة ما يعد إضرارًا بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت وخاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، وما يؤثر أيضًا على سمعة مصر السياحية، مشيرًا إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جاري استصدار قرارات غلق لهذه المنشآت.

وأضاف العاصي أن هذه اللجان ستواصل المرور المفاجئ على المنشآت بصفة مستمرة حتى خلال أيام الإجازات وفترة الأعياد لاتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.

السياحة والآثار المنشآت الفندقية الشيشة فيروس كورونا

الخبر التالى:

​المفتي مهنئًا العمال بعيدهم: العمل والإنتاج وحب الوطن سبيلنا لتحقيق التنمية المنشودة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري المصري.. الأهلي 0-0 الجونة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا