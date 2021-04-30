رحلة علاج جديدة.. أول تعليق من الإعلامية أسماء مصطفى بعد جراحة لاستئصال ورم خبيث

08:59 م الجمعة 30 أبريل 2021
رحلة علاج جديدة.. أول تعليق من الإعلامية أسماء مصطفى بعد جراحة لاستئصال ورم خبيث

الإعلامية أسماء مصطفى

كتب- مينا غالي:

أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، خروجها من العملية الجراحية التي أجرتها لاستئصال ورم خبيث، مؤكدة أن الأطباء لم يستطيعوا استئصال الورم، ما يستدعي رحلة جديدة من العلاج.

وقالت أسماء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة: "الحمد لله رب العالمين أنا بكتب البوست ده علشان أشكر ربنا سبحانه وتعالى وأشكركم كلكم بشكر كل اللي سأل عليّ ودعا ليّ، بشكركم على المحبة اللي لولا المحنة مكنتش شفتها ربنا يكرمكم ويكفيكم شر المرض أنا خرجت من العملية الحمد لله وبتعافى منها صحيح الأطباء مقدروش يستأصلوا الورم وده معناه رحلة جديدة من العلاج وبرتوكول جديد.. سبحانه دي إرادة ربنا وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم الحمد لله رب العالمين بشكركم من قلبي وبدعيلكم وبعتذر على التقصير في الرد لأن محبتكم كانت كبيرة وكتيرة ربنا يتقبل وهحاول أرد على قد ما أقدر رجاء اقبلوا اعتذاري".

أسماء مصطفى عملية جراحية استئصال ورم خبيث فيسبوك

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