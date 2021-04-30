خاص| الفريق أحمد شفيق يعلق لـ"مصراوي" على شائعة وفاته

08:15 م الجمعة 30 أبريل 2021
خاص| الفريق أحمد شفيق يعلق لـ"مصراوي" على شائعة وفاته

الفريق أحمد شفيق

كتب- محمد نصار:

علق الفريق أحمد شفيق، على شائعات ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاته.

وقال شفيق، في اتصال هاتفي لـ"مصراوي" اليوم الجمعة: "أنا كويس وزي الفل مفيش أي مشكلة"، وحول رده على مطلقي شائعة وفاته، قال: "اللي عايز يقول حاجة يقول.. أنا زي الفل".

ونفت دينا عدلي حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاته.

وقالت "دينا" في تصريحات خاص لـ"مصراوي": "الفريق بصحة جيدة جدًا الحمد لله.. وتناول مع عائلته الإفطار وهو في أفضل حال".

أحمد شفيق دينا عدلي حسين وسائل التواصل الاجتماعي

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