خاص| الفريق أحمد شفيق يعلق لـ"مصراوي" على شائعة وفاته

كتب- محمد نصار:

علق الفريق أحمد شفيق، على شائعات ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وفاته.

وقال شفيق، في اتصال هاتفي لـ"مصراوي" اليوم الجمعة: "أنا كويس وزي الفل مفيش أي مشكلة"، وحول رده على مطلقي شائعة وفاته، قال: "اللي عايز يقول حاجة يقول.. أنا زي الفل".

ونفت دينا عدلي حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاته.

وقالت "دينا" في تصريحات خاص لـ"مصراوي": "الفريق بصحة جيدة جدًا الحمد لله.. وتناول مع عائلته الإفطار وهو في أفضل حال".