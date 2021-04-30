تطبق غدًا.. نص اشتراطات البناء الجديدة "تجريبية لمدة شهرين"

06:01 م الجمعة 30 أبريل 2021
تطبق غدًا.. نص اشتراطات البناء الجديدة "تجريبية لمدة شهرين"

كتب- محمد نصار:

وافقت الحكومة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة.

ومن المقرر أن يبدأ غدا السبت ١ مايو تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي.

ويتم تطبيق هذه الاشتراطات تجريبيا لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وجاءت الاشتراطات على النحو التالي:

IMG-20210430-WA0065IMG-20210430-WA0066IMG-20210430-WA0069IMG-20210430-WA0070IMG-20210430-WA0068IMG-20210430-WA0067

اشتراطات البناء الجديدة منظومة التراخيص الجديدة الحكومة المدن المصرية

الخبر التالى:

المفتي: لا ينبغي الانشغال بإثارة الخلاف حول عدد ركعات التراويح
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا