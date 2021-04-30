تطبق غدًا.. نص اشتراطات البناء الجديدة "تجريبية لمدة شهرين"

كتب- محمد نصار:

وافقت الحكومة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة.

ومن المقرر أن يبدأ غدا السبت ١ مايو تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي.

ويتم تطبيق هذه الاشتراطات تجريبيا لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وجاءت الاشتراطات على النحو التالي: