"الوطنية للإعلام" تحصل على حقوق بث قرعتي دور الثمانية لـ"أبطال أفريقيا" والكونفدرالية



كتب- مينا غالى:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على قرعة دور الثمانية لبطولتي "دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية"، التي تقام في الثالثة عصر اليوم، بمقر الاتحاد الإفريقي بـ 6 أكتوبر.

واجتمعت نائلة فاروق رئيسة التليفزيون مع إدارة البرامج الرياضية ممثلة في محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، لتنفيذ طلبات الكاف التي وجهها لإدارة التبادل الإخباري، بشأن البث والإخراج، وشددت على ضرورة خروجها بأفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن يتم بث القرعة أرضيًا وفضائيًا على قناتي تايم سبورت الأرضية، وأون تايم سبورت الفضائية بجودة hd، حيث خصصت الهيئة الوطنية للإعلام سيارة بث hd لنقل تفاصيل القرعة.

من جانبه، أكد محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون لمصراوي، أنه سيتم نقل القرعتين بأفضل صورة ممكنة، كما تم تخصيص المخرج وليد فاروق لإخراج فعاليات قرعة الكونفدرالية التي ستقام اليوم، لافتًا إلى أنه تم إجراء بروفة إخراجية أمس للتأكد من كافة التفاصيل.