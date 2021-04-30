مصر تتزين ببيوت الله.. الأوقاف: افتتاح 1300 مسجد في أقل من 8 أشهر

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بحي إفلاقه، مركز ومدينة دمنهور، بتكلفة 9.5 مليون جنيه، إضافة إلى خمسة مساجد أخرى بالمحافظة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح (13) مسجدًا جديدًا اليوم ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (115) مسجدًا، منها (111) إحلالا وتجديدًا، و (6) مساجد صيانة وترميمًا.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية (1395) مسجدًا، منها (1300) بناء جديدا أو إحلالًا وتجديدًا أي بناء كاملا أيضا، و(95) صيانة وترميمًا، ضمن خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.