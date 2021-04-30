لمواجهة تزايد أعداد مصابي كورونا.. برلماني يطالب بإغلاق الشواطئ لمدة 5 أيام

01:49 م الجمعة 30 أبريل 2021
لمواجهة تزايد أعداد مصابي كورونا.. برلماني يطالب بإغلاق الشواطئ لمدة 5 أيام

غلق الشواطئ

كتب - نشأت علي:

طالب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بإغلاق الشواطئ لمدة ٥ أيام اعتبارا، حتى يوم الاثنين المقبل، وهي مدة الإجازة التي أعلنها مجلس الوزراء.

وأِشار في بيان له، الجمعة، إلى أن تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا يحتم ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الوقاية، ومن بينها مواجهة أي تجمعات قد تكون سببا في انتشار الوباء.

وأكد هشام حسين، أن عدد كبير من المواطنين سيستغل فرصة الإجازة والذهاب إلى المتنزهات والشواطىء، وهو الأمر الذي ينذر بخطورة احتمالية زيادة أعداد المصابين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والمحافظين لمنع أي تجاوزات أو تجمعات من شأنها زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.

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