وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تبث فيديو تعريفيا بمذهب الحنابلة

01:54 م الجمعة 30 أبريل 2021
وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تبث فيديو تعريفيا بمذهب الحنابلة

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد مصطفى المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الأزهر، إن مؤسس المذهب الحنبلي هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، المنتهي نسبه إلى معد بن نزار بن عدنان، فهو عربي وقرشي، اجتهد في طلب العلم، وعانى كثيراً مدافعاً عن الإسلام حق الدفاع، وأسس مذهبه على أسس وقواعد معتبرة مستنبطاً أحكامه من الكتاب والسنة".

وأوضح في فيديو بثته وحدة الاتصال والإعلام بكلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر، عن مذهب الحنابلة،أن الإمام أحمد عُرف عنه اهتمامه الشديد بالنص؛ فكان يأخذ من النص ظاهره وأيضاً مفهوما الموافقة والمخالفة, ولا يعدل عنه إلى دليل آخر إلا إذا انعدم الدليل في النص, وكان يأخذ بخبر الواحد, ويعتمد على الاستحسان وسد الذرائع.


وعن مؤلفات المذهب الحنبلي قال:" ترك المذهب الحنبلي ميراثاً من الكتب يستطيع السالك مذهبه أن يدرسها منها: دليل الطالب, وكتاب الفروع لابن مُفلح, وكتاب منتهى الإرادات لابن النجار, وكتاب شرح منهى الإرادات للإمام البهوتي."

يذكر أن وحدة الاتصال بكلية الإعلام تعمل على بث رسائل توعوية وأخرى إيجابية لتنمية المجتمع برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وإعداد جمال أبو جبل، ومحمد الشناوي، ورامي دويدار، ومهند السادات، ومساهمة الطالب محمد البحراوي.

إعلام الأزهر مذهب الحنابلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر

الخبر التالى:

لمواجهة تزايد أعداد مصابي كورونا.. برلماني يطالب بإغلاق الشواطئ لمدة 5 أيام
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لقرعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا