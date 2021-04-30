وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تبث فيديو تعريفيا بمذهب الحنابلة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد مصطفى المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الأزهر، إن مؤسس المذهب الحنبلي هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، المنتهي نسبه إلى معد بن نزار بن عدنان، فهو عربي وقرشي، اجتهد في طلب العلم، وعانى كثيراً مدافعاً عن الإسلام حق الدفاع، وأسس مذهبه على أسس وقواعد معتبرة مستنبطاً أحكامه من الكتاب والسنة".

وأوضح في فيديو بثته وحدة الاتصال والإعلام بكلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر، عن مذهب الحنابلة،أن الإمام أحمد عُرف عنه اهتمامه الشديد بالنص؛ فكان يأخذ من النص ظاهره وأيضاً مفهوما الموافقة والمخالفة, ولا يعدل عنه إلى دليل آخر إلا إذا انعدم الدليل في النص, وكان يأخذ بخبر الواحد, ويعتمد على الاستحسان وسد الذرائع.



وعن مؤلفات المذهب الحنبلي قال:" ترك المذهب الحنبلي ميراثاً من الكتب يستطيع السالك مذهبه أن يدرسها منها: دليل الطالب, وكتاب الفروع لابن مُفلح, وكتاب منتهى الإرادات لابن النجار, وكتاب شرح منهى الإرادات للإمام البهوتي."

يذكر أن وحدة الاتصال بكلية الإعلام تعمل على بث رسائل توعوية وأخرى إيجابية لتنمية المجتمع برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وإعداد جمال أبو جبل، ومحمد الشناوي، ورامي دويدار، ومهند السادات، ومساهمة الطالب محمد البحراوي.