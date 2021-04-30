بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من عمر بن الخطاب بالبحيرة

11:45 ص الجمعة 30 أبريل 2021
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من عمر بن الخطاب بالبحيرة

مسجد عمر بن الخطاب، بمحافظة البحيرة

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من مسجد عمر بن الخطاب، بمحافظة البحيرة.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة وعنوانها "يوم بدر.. دروس وعبر"، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

صلاة الجمعة مسجد عمر بن الخطاب البحيرة محمد مختار جمعة

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