مفتي الجمهورية: مخالفة إجراءات الدولة الخاصة بمواجهة كورونا إثم

10:44 ص الجمعة 30 أبريل 2021
مفتي الجمهورية: مخالفة إجراءات الدولة الخاصة بمواجهة كورونا إثم

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجب شرعًا الانصياع لتدابير الدولة انطلاقا من وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ويجب الطاعة، والمخالف يأثم لأنه عرض نفسه وحياته وحياة الناس للخطر.

وأضاف مفتي الجمهورية في تصريحات له، أن كل تدابير الدولة يجب أن تنفذ لأنها مبنية على دراسات ومخالفة التدابير يجعل الإنسان محل الخطر شارحا أن الإنسان هو محور التكليفات الشرعية ومحور الكون، والشرع الشريف يحمي الإنسان، وإذا كان الإنسان هو المحور وحفظه وحمايته هو محل التكليف يجب ألا نربك المشهد والاستماع للدعوات الأخرى التي يترتب عليها نتائج سلبية.

وخصصت دار الإفتاء خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على الفيس بوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته

شوقي علام اجراءات مواجهة كورونا مفتي الجمهورية فيروس كورونا
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