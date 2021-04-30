برلماني عن الاستفادة من مياه الصرف الزراعي: "توجه عالمي"

02:01 ص الجمعة 30 أبريل 2021
برلماني عن الاستفادة من مياه الصرف الزراعي: "توجه عالمي"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح ومشتول، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في الري أصبحت توجها عالميًا، وأن الاهتمام بذلك لا علاقة له بانخفاض نسبة المياه للفرد بسبب الزيادة السكانية، وما يثار من هواجس حول سد النهضة وأنه سيكون له دور في خفض نسبة مصر، بل إن العالم كله بدأ السعي في عدم إهدار المياه والاستفادة من أي نقطة مياه تفيد الزراعة والكائن الحي عموما.

وأشار النائب في بيان له، إلى أن توجه وزارة الري إلى الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في الري هو توجه محمود ومطلوب، وأن الكل يدعم هذا التوجه خاصة أن الموارد المائية المتاحة في مصر أصبحت محدودة بالمقارنة بتعداد السكان وأصبح معدل النمو المتزايد في السكان واحتياجاته من الغذاء يشكل ضغطاً كبيراً على هذه الموارد المحدودة، كما أن سعي وزارة الزراعة إلى إنشاء محطات معالجة الصرف الزراعي على أعلى مستوى من الكفاءة إنما يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في الحفاظ على المياه وعدم إهدارها.

وأضاف أن قطرة المياه من الصرف هي قطرة مياه لها نفس الأهمية كقطرة المياه العذبة، وتأتى أهمية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كأحد هذه المصادر غير التقليدية في أنها تشكل جزءاً كبيراً من إستراتيجية الموارد المائية التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ خطط الدولة للحد من مشكلة محدودية وندرة الموارد المائية بمصر والتي تعتبر أهم العوائق على الإطلاق التي تحول دون الاستمرار في تنفيذ خطط الدولة التوسعية، وبالتالي فإضافة هذا المورد غير التقليدي يعمل على تعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة وتقليل الفجوة المتزايدة بين الموارد المائية المُتاحة والاحتياجات المائية المطلوبة.

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