الصحة تنفي وجود فرق تابعة لها تتصل بالمواطنين للحصول على معلوماتهم

12:49 ص الجمعة 30 أبريل 2021
الصحة تنفي وجود فرق تابعة لها تتصل بالمواطنين للحصول على معلوماتهم

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب يوسف عفيفي:

نفت وزارة الصحة والسكان، وجود أي فرق تابعة لها تقوم بالإتصال بالمواطنين للحصول على معلوماتهم تحت مظلة حملة ١٠٠ مليون صحة.

وأكدت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التواصل مع الوزارة يكون من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والرقم الرسمي الخاص بمبادرات الصحة العامة ١٥٣٣٥.

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وزارة الصحة هالة زايد الحصول على معلومات حملة 100 مليون صحة

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