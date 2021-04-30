الصحة تنفي وجود فرق تابعة لها تتصل بالمواطنين للحصول على معلوماتهم
كتب يوسف عفيفي:
نفت وزارة الصحة والسكان، وجود أي فرق تابعة لها تقوم بالإتصال بالمواطنين للحصول على معلوماتهم تحت مظلة حملة ١٠٠ مليون صحة.
وأكدت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التواصل مع الوزارة يكون من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والرقم الرسمي الخاص بمبادرات الصحة العامة ١٥٣٣٥.
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