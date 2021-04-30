احمي نفسك.. الصحة توجه 10 نصائح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة للوقاية من الإصابة بكورونا

كتب يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، 10 نصائح للمواطنين لارتداء الكمامة بطريقة آمنة للوقاية من الإصابة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة عدم نزع الكمامة للتحدث مع لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا.

وناشدت الوزارة خلال فيديوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، المواطنين بضرورة الحرص على ارتداء الكمامة أثناء تواجدك خارج المنزل، ولا تنزعها للتحدث مع الآخرين.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- المحافظة على غسل الأيدي قبل وبعد ارتداء الكمامة لمدة 20 ثانية.

-التأكد من الكمامة تغطي الأنف والفم جيداً.

- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

-عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط.

- عدم ارتداء الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

- انزع الكمامة من الخلف الأذنين أو الرأس.

- عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

-عدم إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

- لا تشارك الآخرين استخدام الكمامة الخاصة بك.