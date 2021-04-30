احمي نفسك.. الصحة توجه 10 نصائح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة للوقاية من الإصابة بكورونا

12:48 ص الجمعة 30 أبريل 2021
احمي نفسك.. الصحة توجه 10 نصائح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة للوقاية من الإصابة بكورونا

ارتداء الكمامة

كتب يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، 10 نصائح للمواطنين لارتداء الكمامة بطريقة آمنة للوقاية من الإصابة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة عدم نزع الكمامة للتحدث مع لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا.

وناشدت الوزارة خلال فيديوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، المواطنين بضرورة الحرص على ارتداء الكمامة أثناء تواجدك خارج المنزل، ولا تنزعها للتحدث مع الآخرين.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- المحافظة على غسل الأيدي قبل وبعد ارتداء الكمامة لمدة 20 ثانية.

-التأكد من الكمامة تغطي الأنف والفم جيداً.

- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

-عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط.

- عدم ارتداء الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

- انزع الكمامة من الخلف الأذنين أو الرأس.

- عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

-عدم إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

- لا تشارك الآخرين استخدام الكمامة الخاصة بك.

ارتداء الكمامة نصائح لارتداء الكمامة الإصابة بكورونا فيروس كورونا كوفيد19

الخبر التالى:

الصحة تنفي وجود فرق تابعة لها تتصل بالمواطنين للحصول على معلوماتهم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:زيادة بالوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا