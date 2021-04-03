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​تأجيل احتفالية "الأعلى للإعلام" لتسليم تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

11:59 م السبت 03 أبريل 2021
​تأجيل احتفالية "الأعلى للإعلام" لتسليم تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مينا غالي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تأجيل الاحتفالية التي كان مقررًا إقامتها غدًا الأحد لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون 180 لسنة 2018؛ ليوم السبت المقبل.

ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها - وفقًا للقانون 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك، علمًا بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخولة له قانونًا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تراخيص القنوات الفضائية تراخيص المواقع الإلكترونية كرم جبر

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