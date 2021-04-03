بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، فريق كرة القدم للنادي الأهلي، قادمًا من مطار الخرطوم الدولي، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران تحمل رقم Ms3201، بعد خوض مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الأهلي من صالة 4 بالمطار، المخصصة للرحلات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتعادل الأهلى مع المريخ 2/2 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في العاصمة السودانية الخرطوم، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط ويرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين.