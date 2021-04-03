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"الزراعة" تتابع تنفيذ بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد للنهوض بقصب السكر

10:39 م السبت 03 أبريل 2021
"الزراعة" تتابع تنفيذ بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد للنهوض بقصب السكر

قصب السكر

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن عش، مدير معهد المحاصيل السكرية، إن هناك لجنة من هيئة تنمية الصعيد ويمثلها اللواء مهندس حسن العفيفي، والهيئة العربية للتصنيع، ويمثلها المهندس سيد الدرمللي، والمهندس محمد مسعد، بالإضافة إلى مدير معهد المحاصيل السكرية.

وقالت وزارة الزراعة، في بيانها الصادر اليوم السبت، إن اللجنة قامت بالمرور على محطات البحوث الزراعية بكوم أمبو بأسوان والمطاعنة بالأقصر وشندويل بسوهاج؛ لمعاينة المواقع المخطط تنفيذ الصوب المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة.

وأضاف مدير معهد المحاصيل السكرية أن زراعة قصب السكر بنظام الشتلات المعتمدة والري الحديث يسهم في ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج؛ مما يعود بالنفع على المزارعين.

وأشار عش إلى أن طريقة الزراعة بالشتل هي حاليًّا أحدث تقنية مستخدمة في زراعة قصب السكر في أكبر دول زراعة قصب السكر، وأنها ستعتبر نقلة نوعية في إنتاج وزراعة قصب السكر في مصر، ووزارة الزراعة تسعى حاليًّا إلى التوسع في زراعته؛ نظرًا لمردودها الإيجابي على المزارعين وعلى النهوض بصناعة السكر.

وأشار مدير معهد المحاصيل السكرية إلى أن مساحة زراعة قصب السكر في مصر تبلغ نحو 360 ألف فدان، وتتركز في محافظات الصعيد؛ حيث الظروف المناخية الملائمة.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد شهد توقيع بروتوكول تعاون للنهوض بمحصول قصب السكر في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية بين: مركز البحوث الزراعية، وهيئة تنمية الصعيد، وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

قصب السكر الدكتور أيمن عش معهد المحاصيل السكرية هيئة تنمية الصعيد

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