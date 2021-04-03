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أول تعليق رسمي من مصر على أحداث الأردن

10:14 م السبت 03 أبريل 2021
أول تعليق رسمي من مصر على أحداث الأردن

السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جمهورية مصر العربية تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأضاف راضي: "أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها".

كما قال إن مصر تؤكد أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مختتمًا: "وحفظ الله المملكة من كل سوء".

وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، يوسف أحمد الحنيطي أنه تم مطالبة ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين بـ"التوقف عن تحركات ونشاطات تستهدف أمن الأردن"، لافتًا إلى أنه تم اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، ومسؤولين سابقين بارزين، في إطار تحقيقات حول استهداف أمن المملكة.

بسام راضي رئاسة الجمهورية أحداث الأردن الأردن مصر الملك عبدالله الثاني

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