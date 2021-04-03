إعادة فتح محطة مترو السادات أمام الركاب

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عودة تشغيل محطة السادات بالخط الأول والثاني بعد الانتهاء من موكب نقل المومياوات الملكية.

وكانت شركة المترو، أعلنت إغلاق محطة مترو السادات "التحرير"، لمدة 9 ساعات من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، التزامن مع احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية.