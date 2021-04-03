​التجهيز بدأ منذ عام ونصف.. التفاصيل الكاملة لموكب المومياوات الملكية (صور)

كتب- أسامة علي:

تصوير- أحمد جمعة وهاني رجب:

شهدت مصر اليوم السبت، حدثًا استثنائيًا بنقل موكب أسطوري لنقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث يعد هذا التحرك هو الأخير لأعظم ملوك العالم القديم.

يضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

تولت وزارة السياحة والآثار اهتمامًا وعناية ودقة بالغة باختيار كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحدث، بدءا من اسم الحدث باللغة العربية والإنجليزية والشعار المختار والديكورات والألوان وملابس المشاركين، والفرق الموسيقية الرسمية للدولة والتشريفة الرسمية، وشكل العربات الخاصة بنقل المومياوات، بالإضافة إلى الأغاني التي تم إعدادها خصيصًا للفاعلية، والكلمات القديمة المستخدمة لأول مرة في الغناء على المسرح اليوم، والأفلام المعدة خصيصًا لهذا الحدث، فعلى سبيل المثال الموسيقى التي سيتم عزفها موسيقى مصرية قديمة.

شارك في تنفيذ وإخراج هذا الحدث حوالي 350 طالبًا وطالبة، وأطفال وأشهر الفنانين المصريين، إيمانًا بأنهم الأكثر ارتباطًا وشعورًا بالحدث لإظهار الحب والاحترام للأجداد.

شارك طلبة كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلون في تجميل الحوائط الخرسانية الموجودة في أماكن متفرقة على طول طريق سير الموكب برسم جداريات فنية تعتمد فكرة تصميمها على توثيق تراث الحضارة المصرية القديمة بطريقة فنية.

شعار الموكب

تم اختيار الشعار بصورة تعكس دلالات وسمات قوية ترتبط بالطبيعة الخاصة بالحدث، مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، فألوان الشعار جاءت مزدوجة ما بين اللون الأزرق الداكن والذهبي، وهو ما جاء مستوحى من العقيدة المصرية القديمة.

الاستعدادات لنقل المومياوات

بدأت استعدادات عملية نقل المومياوات، منذ حوالي عام ونصف، بدراسة شاملة لحالة كل مومياء قبل البدء في عملية التغليف واكتشاف نقاط الضعف بها وتقويتها وترميمها بأيادي مصرية، وتغليفها أحدث الطرق العلمية.

وتتم عملية نقل المومياوات الملكية وفقًا لإجراءات محددة تراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميًا في نقل القطع الأثرية، من خلال وضعها داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ثم تحميلها على عربات تم تصميمها وتجهيزها لتلك العملية بما يضمن التحكم في الاهتزازات بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.

وستُستقبل المومياوات استقبالًا عسكريًا يليق بعظمة وهيبة الأجداد بإطلاق 21 طلقة تشریفیة بالمتحف القومي للحضارة المصریة بالفسطاط، وإضاءة على طول خط السير الذي شهد تطويرًا كبيرًا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تطوير المناطق الموجودة على خط سير الموكب بداية من ميدان التحرير وحتى الفسطاط.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة جميع الشوارع علي خط السير، وتطوير ميدان التحرير بوضع مسلة بميدان التحرير كانت مقسمة على 3 أجزاء تم ترميمها وتركيبها، وترميم ووضع 4 كباش ليست من الكباش الموجودة بطريق الكباش ولكنها من خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدينة الأقصر.

بالإضافة إلى ترميم سور مجرى العيون، ورفع كفاءة بحيرة عين الصيرة وإعادة توظيفها، وإنشاء كوبري لربط عدد من الطرق لتسهيل الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

الدعاية للحدث:

أطلقت وزارة السياحة فيلماً ترويجياً بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل.

وترجمت الوزارة النص الخاص بهذا الفيلم إلى 14 لغة مختلفة من ضمنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والصينية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها، وأرسلت الوزارة هذا الفيلم بعد ترجمته باللغات المختلفة إلى السفارات المصرية في الخارج، وكذلك إلى السفارات الأجنبية في مصر لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.

وتم وضع هذا الفيلم باللغات المختلفة على الصفحات الرسمية للوزارة وللهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام والفيس بوك وتويتر وYouTube في الأسواق العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما تضمنت الحملة الدعائية ترجمة كافة المواد والأفلام الترويجية للحدث إلى 14 لغة مختلفة، ليتم وضعها على الصفحات الرسمية للوزارة والهيئة المصرية للتنشيط السياحي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيسبوك وتويتر وYou Tube في الأسواق العربية والدولية.

بالإضافة إلى أنه تم شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة، مع وجود أكثر من 200 جهة إعلامية دولية لبث الحدث مباشرةً وحضور اكثر من 500 اعلامي وصحفي.

دخول المتحف القومي للحضارة

أعلنت الوزارة عن السماح بالتصوير المجاني لقاعة العرض المركزي داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بعد الانتهاء من الاحتفالية وذلك خلال يومي 4 و5 أبريل الجاري.

بالإضافة إلى منح تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة المتحف القومي للحضارة المصرية للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 أبريل حتى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزي.

كما تم منح تخفيض 20% على جميع منتجات شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" حتى 5 مايو 2021 بمنفذ بيعها الرسمي الأول الذي سيتم افتتاحه غداً في المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما أنه تقرر أيضًا منح تخفيض 50% على سعر الكتالوج الخاص بالمتحف الصادر باللغة العربية.

كما سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصه بها، على أن يتم استقبال الزيارة للقاعة ابتداء من يوم 18 أبريل والذي يوافق يوم التراث العالمي.

أما عن أسعار تذاكر المتحف، أقرت الوزارة الأسعار لتكون 200 جنيه للأجنبي، 100 جنيه للطالب الأجنبي، 60 جنيهًا للمصري و 30 جنيهًا للطالب المصري.

كما تم تدشين الصفحة الرسمية للمتحف ومنصة للحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف على شبكة الإنترنت.