وزير السياحة: انتهاء تجهيز متحف عواصم مصر بنسبة 100%
كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن الفترة القادمة ستشهد توالي عدد من الافتتاحات المهمة.د للدولة المصرية.
وأوضح العناني خلال شرح مفصل للرئيس السيسي في افتتاح المتحف القومي للحضارة، أن وزارة السياحة والآثار انتهت من تجهيز متحف عواصم مصر (بنسبة 100%)، ويجرى العمل حالياً في المراحل النهائية في مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، طريق الكباش بالأقصر، المتحف اليوناني الروماني بالأسكندري.
وتابع العناني: كما يجرى الآن الإعداد للاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، التي سوف تشارك فيها شخصيات مصرية فنية وثقافية ورياضية بارزة، وشخصيات ومشاهير عالميين، وسيتم. توجيه الدعوة لقادة دول العالم.
ووجه الوزير، الشكر إلى الرئيس السيسي للدعم غير المسبوق لملف الآثار والمتاحف، والمتابعة الشخصية لكل ملفات ومشروعات الآثار، والدعم المالي الضخم الذي مكننا من إنجاز كل المشروعات بعد توقف ٢٠١١.
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