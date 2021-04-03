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انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة (صور)

08:08 م السبت 03 أبريل 2021
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(مصراوي):

انطلق منذ قليل موكب المومياوات الملكية، الذي يضم 22 مومياء لملوك وملكات مصريين، من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وبدأت الموسيقى العسكرية تعزف موسيقى مصرية قديمة، احتفالا بالموكب.

كما تشترك في الموكب عجلات حربية تم صنعها خصيصا لهذا الهدف، للمشاركة على جانبي الطريق أثناء الموكب.

وقد تمت إضاءة مختلف جوانب الميدان، حيث يمر الموكب خارجًا من باب المتحف المجاور لجامعة الدول العربية.

ثم سيدور مع صينية الميدان، ثم سيتوجه إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم سينطلق بمحاذاة كورنيش النيل إلى منطقة الفسطاط.

جدير بالذكر أن المومياوات الملكية تضم 22 تابوتا ملكيا ترجع إلى عصر الأسر "17، 18، 19، 20"، ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

موكب المومياوات الملكية المتحف المصري المتحف القومي للحضارة المصرية ميدان سيمون بوليفار

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