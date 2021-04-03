أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السيسي يستمع لشرح تفصيلي حول مقتنيات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات الملكية

07:06 م السبت 03 أبريل 2021
السيسي يستمع لشرح تفصيلي حول مقتنيات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات الملكية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار حول مقتنيات المتحف القومي للحضارة والذي يستقبل المومياوات الملكية بعد قليل.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمصر القديمة من أجل استقبال موكب المومياوات الملكية القادم من متحف التحرير.

ويبدأ بعد قليل موكب نقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث مقر عرضهم الدائم به.

الرئيس عبدالفتاح السيسي نقل المومياوات الملكية الدكتور خالد العناني المومياوات الملكية موكب المومياوات الملكية

الخبر التالى:

وزير الآثار يهدي الرئيس السيسي التذكرة رقم 1 للمتحف القومي للحضارة المصرية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 203546

    عدد المصابين

  • 155448

    عدد المتعافين

  • 12084

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مشهد مهيب.. السيسي يدعو العالم لمتابعة موكب نقل المومياوات الملكية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا