السيسي يستمع لشرح تفصيلي حول مقتنيات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات الملكية

كتب- محمد نصار:

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار حول مقتنيات المتحف القومي للحضارة والذي يستقبل المومياوات الملكية بعد قليل.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمصر القديمة من أجل استقبال موكب المومياوات الملكية القادم من متحف التحرير.

ويبدأ بعد قليل موكب نقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث مقر عرضهم الدائم به.