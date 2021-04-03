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"كبسولة نيتروجين".. زاهي حواس يكشف سر نقل المومياوات الملكية من التحرير للفسطاط

06:53 م السبت 03 أبريل 2021
"كبسولة نيتروجين".. زاهي حواس يكشف سر نقل المومياوات الملكية من التحرير للفسطاط

زاهي حواس

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، سر ولغز نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط بمصر القديمة.

وأوضح حواس في تصريحات له اليوم، أن سيتم وضع كل مومياء في "كبسولة مملوءة بالنيتروجين" لضمان حمايتها، مضيفًا أنه سيتم حمل الكبسولات على عربات مصممة لحملها وتوفير ثباتها.

وأضاف حواس، أن سبب اختيار متحف الحضارة لنقل المومياوات الملكية إليه، يرجع إلى أن الحكومة المصرية تريد عرض المومياوات بطريقة حضارية ومثقفة، وليس للترفيه كما كانت في المتحف المصري - على حد قوله-.

وأشار عالم الآثار المصري، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا المومياوات المقرر نقلها اليوم، على دفعتين، وذلك في مجمع المعابد الجنائزية بالدير البحري في الأقصر، وفي وادي الملوك.

ويبدأ تحرك موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير مساء اليوم، قبل أن يمر أمام مسلة الملك رمسيس الثاني بميدان التحرير من ثم يغادر إلى ميدان سيمون بوليفار في جاردن سيتي، ثم يتوجه الموكب إلى كورنيش النيل ومنه إلى سور مجرى العيون، ثم يصل إلى منطقة الفسطاط، ومنها إلى محطته الأخيرة بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

زاهي حواس موكب المومياوات الملكية المتحف القومي للحضارة المتحف المصري بالتحرير

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