"إنسان نزلة خاطر".. تعرف على ثاني أقدم هيكل عظمي في مصر

(مصراوي):

ينطلق موكب المومياوات الملكية، حيث يتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ومن المقرر أن يستغرق فك وترميم المومياوات بعد وصولها إلى متحف الحضارة، حوالي شهر، وبعدها ستكون المومياوات متاحة للرؤية أمام الجمهور.

أما أهم الآثار التي ستكون معروضة أمام الجمهور غدًا، قبل فض تغليف المومياوات، ثاني أقدم هيكل عظمي في مصر، وسيتم عرضه داخل القاعة الرئيسية بالمتحف، وعمره يصل إلى 35 ألف سنة، لشخص كان يبلغ عمره وقت وفاته من 17 إلى 19 عامًا.

الهيكل يعد ثانى أقدم هيكل عظمى بشري فى مصر، وكان قد تم العثور عليه في منطقة "نازلة خاطر"، وأن أقدم هيكل عظمى تم العثور عليه فى مصر، وهو "هيكل الترامسة" وعمره نحو 55 ألف سنة، وهو لطفل بلغ عمره وقت موته 10 سنوات.

وهيكل "نزلة خاطر" هو هيكل متكامل لشخص عاش قبل نحو 35 ألف سنة، أطلق عليه العلماء اسم "إنسان نزلة خاطر" نسبة إلى مكان اكتشاف عظامه، فى قرية تحمل الاسم نفسه، تقع على بعد 12 كيلومتراً من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (جنوب مصر)؛ حيث اكتشفت بقاياه البعثة البلجيكية العاملة فى مصر خلال أعمال التنقيب بالقرية عام 1980.

قامت البعثة بنقل عظامه إلى بلجيكا لدراستها وترميمها وتجميعها لتصبح هيكلاً كاملاً، والدراسات التي أُجريت على البقايا كشفت كثيراً من الحقائق حول صاحبها والبيئة التى عاش فيها، فهو ينتمي إلى العصر الحجري القديم الأعلى، وكان يعمل في محجر لاستخراج الحصى والزلط الذي استخدم وقتها لصناعة الأدوات القاطعة الحجرية، مثل السكاكين والفؤوس والمكاشط.

وعُثر على بقاياه مدفونة فى تل ملاصق للمحجر ومعه فأسه، وهي آداة قاطعة من قرون الحيوانات، خصوصًا الظباء والغزلان.

جدير بالذكر أن موكب المومياوات الملكية يضم 22 مومياء، من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.​