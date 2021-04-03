لمكافحة التحرش الجنسي.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعقد فاعلية "جامعتي الآمنة" الاثنين

كتب- محمد نصار:

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فاعلية "جامعتي الآمنة" لمناقشة كيفية جعل حرم الجامعات أماكن آمنة وخالية من التحرش الجنسي، وذلك يوم الاثنين المقبل 5 أبريل.‎

وتشمل الفاعلية سلسلة من المناقشات والأنشطة التي تركز على كيفية جعل حرم الجامعات أماكن آمنة وخالية من التحرش الجنسي، كجزء من مبادرة الجامعة "لازم نتكلم" والتي أطلقتها في نوفمبر الماضي لرفع الوعي بأهمية مكافحة التحرش الجنسي.

كما تشمل فاعلية "جامعتي الآمنة" جلسة نقاش تضم خبراء من مكاتب مكافحة التحرش في الجامعات المحلية والدولية تحت عنوان "الجامعات تتحد: مكافحة التحرش في الحرم الجامعي" لمناقشة كيفية ضمان وجود حرم جامعي آمن ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التحرش.

يشارك في الجلسة الدكتورة أميرة تواضروس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة التحرش الجنسي بجامعة القاهرة، وريم المغربي، مدير مكتب التكافؤ المؤسسي والمنسق المختص بالباب التاسع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكلاريسا همفريز، جامعة دورهام، وميترا تاوك، المنسق الخاص بالباب التاسع والتكافؤ.

ويدير النقاش سوناندا هولمز، المستشار العام للجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويوسف هاشم، طالب ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتذم الفاعلية أيضا مناقشات يقودها الجمهور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول تعريف معنى التحرش بالإضافة إلى عروض مسرحية قصيرة يقدمها طلاب قسم الفنون بالجامعة.

كما يقوم خريجو الجامعة المعروفين بمشاركة تجاربهم الشخصية وآرائهم حول التحرش الجنسي من خلال "محادثات خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة" من بينهم عمر سمرة، مغامر ورائد أعمال وخريج الجامعة عام 2000، وجالا الحديدي، خريجة الجامعة عام 2005 و2007 والميزو سوبرانو العالمية، وطارق الإبياري الممثل وخريج الجامعة عام 2012، وأحمد علاء فايد أستاذ مساعد الإدارة والسياسة العامة بجامعة النيل وخريج الجامعة عام 2013.

وتضم الفعالية أيضا العديد من الأنشطة الطلابية خارج القاعات وأجنحة للعديد من المنظمات الأهلية التي تعمل في مجال التوعية منها: مؤسسة إحنا، هي مصر، The Community Hub، Safe Kids.