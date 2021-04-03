وزيرة البيئة تتوجه للإمارات للمشاركة في الحوار الإقليمي للتغير المناخي

كتب- محمد نصار:

تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس الوفد المصري المشارك في الحوار الإقليمي للتغير المناخي.

يشارك في الحوار وفود رفيعة المستوى من دول الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة جون كيري المبعوث الخاص لشئون المناخ والمملكة المتحدة، وألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ووفود دول البحرين والكويت والأردن والعراق وعُمان.

ويهدف الحوار لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ورفع الطموح، ومناقشة وتحديد أولويات العمل وخطة الطريق لأطر التعاون للخروج بنتائج فعالة من مؤتمر المناخ القادم COP26.

وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد كمتحدث رئيسي في جلسة التكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ستعرض التجربة المصرية في هذا المجال والرؤية الحالية والمستقبلية للدولة المصرية في مجال مواجهة آثار تغير المناخ.

وتستعرض كذلك دور مصر مع إنجلترا في قيادة التحالف الخاص بالتكيف والمرونة والذي بدأ منذ 2019 وستتناول الجلسة تجارب المشاركين في مجال التكيف وجهود صون الموارد الطبيعية في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.