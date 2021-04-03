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وزير التموين: إطلاق أكبر منطقة لوجيستية لإنتاج التمور خلال شهر

03:08 م السبت 03 أبريل 2021
وزير التموين: إطلاق أكبر منطقة لوجيستية لإنتاج التمور خلال شهر

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- مينا غالي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال شهر رمضان توريد اللحوم والدواجن بصورة مكثفة بما يخفض من أسعارها.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "كذلك طرحنا كافة أنواع الزبيب والمكسرات وطرحنا كافة أنواع البلح وأجودها بأسعار تتراوح بين 10 و20 جنيها للكيلو".

وأكد المصيلحي أن مصر أكبر دولة تنتج البلح يوميا، وسيتم إطلاق أكبر منطقة لوجيستية خلال شهر لإنتاج التمور في الوادي الجديد. ​

علي المصيلحي منطقة لوجيستية إنتاج التمور وزير التموين

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