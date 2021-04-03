أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان بتخصيص 60 فدانا لإنشاء أبراج سكنية بالإسكندرية

02:37 م السبت 03 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان بتخصيص 60 فدانا لإنشاء أبراج سكنية بالإسكندرية

أبراج سكنية ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 63 لعام 2021 بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء أبراج سكنية بالإسكندرية.

وجاء في المادة الأولى: يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 254437.45 متر مربع بما يعادل 60.58 فدان بقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بالإسكندرية /صواري) بغرض إقامة مشروع عمراني إسكاني متكامل (أبراج سكنية) وذلك طبقاً للحدود والمخطط الموضحين على الخريطة المرفقة بهذا القرار وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار ومتممة ومكمله لأحكامة.

ونصت المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ كل فيما يخصه.

IMG_٢٠٢١٠٤٠٣_١٤١٢١٥_1IMG_٢٠٢١٠٤٠٣_١٤١٢٤٨_2IMG_٢٠٢١٠٤٠٣_١٤١١٥٠

أبراج سكنية وزارة الإسكان الإسكندرية

الخبر التالى:

نحلم بمليون مشروع.. سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي 0 - 2 المريخ.. تغييران في الأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا