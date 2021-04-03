أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الاستهلاك يزيد في رمضان 50 %.. وزير التموين: افتتاح معرض أهلا رمضان غدا

02:30 م السبت 03 أبريل 2021
الاستهلاك يزيد في رمضان 50 %.. وزير التموين: افتتاح معرض أهلا رمضان غدا

الدكتور علي المصيلحي

كتب- مينا غالي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، افتتاح معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض، وسيتم توفير كافة السلع بمعظم المحافظات، غدا الأحد.

وأوضح المصيلحي، أنه سيتم افتتاح معرض "أهلا رمضان" غدا الساعة السادسة مع رئيس مجلس الوزراء بأرض المعارض على مساحة ١٢ ألف متر ويشارك فيه ١٦٨ من كبرى شركات الصناعات الغذائية، وسيتم تقديم عروض بتخفيضات تتراوح ما بين ١٨ إلى ٢٨% لبعض السلع.

كما سيشارك ١٦١ شادر بالتعاون مع بعض الشركات، و٢٠ سلسلة تجارية، بحيث يوجد بكل فروعها ركن يحمل لوجو "أهلا رمضان"، و١٠٠٠ منفذ لـ"جمعيتي" من أصل ٦ آلاف منفذ، و١٣٠٠ منفذ لمجمعات استهلاكية.

وأضاف وزير التموين خلال الجلسة النقاشية التي تعقد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: في شهر رمضان يزيد حجم الاستهلاك ٥٠%، مشيرا إلى أن الاستعداد يتم على شقين، الوزارة والشركات التابعة لها.

على المصيلحى وزارة التموين معرض أهلا رمضان

الخبر التالى:

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يتفقدان مجمع الكليات الجديد بأبيس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مواطن لوزير النقل: أنا جريت عليك عشان اشكيلك.. والوزير: "وأنا جاي اسمعك وهاتصرف"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا