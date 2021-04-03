ننشر قرار تعيين علي حسن رئيساً لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

كتب يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 14 لعام 2020 بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونصت المادة الأولى من القرار، بأن يعين علي حسن محمد عبدالباقي، رئيساً لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء في المادة الثانية، بأن يتفرغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة تفرغا كاملاً طوال فترة تعيينه.

ونصت المادة الثالثة، بأن يقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة تقريراً ربع سنوي حول الأداء الاقتصادي والمالي للهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره.

وجاء في المادة الرابعة، بأن يعمل بهذا القرار، من اليوم التالي لتاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.