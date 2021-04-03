الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين سعيد عبده رئيسا لمؤسستي دار المعارف والقومية للتوزيع

كتب يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 13 لعام 2020 بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسستي دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع.

ونصت المادة الأولى من القرار، بأن يعين سعيد عبده مصطفى حسانين، رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، كما يسند إليه رئاسة مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع.

وجاء في المادة الثانية، بأن يتفرغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهام وظيفته تفرغا كاملاً طوال فترة تعيينه.

ونصت المادة الثالثة، تصرف المخصصات المالية لرئيس مجلس الإدارة المذكور وفقاً للمخصصات المالية الأعلى المقررة لأي من المؤسستين.

وجاء في المادة الرابعة، بأن يقدم رئيس المؤسسة للهيئة الوطنية للصحافة، تقريراً ربع سنوي حول الأداء الاقتصادي والمالي لمناقشته وإقراره.

ونصت المادة الخامسة، بأن يعمل بهذا القرار، من اليوم التالي لتاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.