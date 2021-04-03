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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين أحمد مصطفى رئيساً لمؤسسة دار الهلال

12:50 م السبت 03 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين أحمد مصطفى رئيساً لمؤسسة دار الهلال

مؤسسة دار الهلال

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 15 لعام 2020 بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

ونصت المادة الأولى من القرار، بأن يعين أحمد مصطفى عمر أحمد، رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

وجاء في المادة الثانية، بأن يتفرغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهام وظيفته تفرغا كاملاً طوال فترة تعيينه.

ونصت المادة الثالثة، بأن يقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة تقريراً ربع سنوي حول الأداء الاقتصادي والمالي للهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره.

وجاء في المادة الرابعة، بأن يعمل بهذا القرار، من اليوم التالي لتاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

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مؤسسة دار الهلال أحمد مصطفى الهيئة الوطنية للصحافة

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