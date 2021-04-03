مسئولو "الإسكان" يتابعون نسب تنفيذ الأبراج الشاطئية وعمارات "الداون تاون" بالعلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، المهندس عبد المطلب ممدوح، نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة ومنها عمارات "الداون تاون"، ومنطقة الأبراج الشاطئية، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن والمشرف على قطاع المرافق بالهيئة، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز.

وعقد مسئولو الوزارة اجتماعا مع مسئولي المكاتب الاستشارية، ومسئولي المشروعات؛ للتعرف على نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بالمدينة، حيث تم التشديد على الالتزام الكامل بمعدلات التنفيذ والمواصفات الفنية المطلوبة والمقررة للانتهاء من الأعمال.

وتفقد مسئولو وزارة الإسكان عمارات "الداون تاون"، ومنطقة الأبراج الشاطئية، لمشاهده نماذج الوحدات التي تم تشطيبها وتأثيثها، كنموذج، حيث تم التأكيد على الالتزام بجودة التشطيبات بالأبراج.

كما تفقدوا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، مرورا بالمنطقة التراثية.​