حدث ليلاً| ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين.. وجنوب السودان تنفي دعم إثيوبيا في بناء سد النهضة

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155448 حالة حتى اليوم.

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ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان، بمقعد نقيب الصحفيين بحصوله على 1965 صوتا.

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البروفات النهائية لموكب المومياوات الملكية (صور)

اختتمت مساء اليوم الجمعة، البروفات النهائية لموكب المومياوات الملكية، والتي ستنطلق مساء غد السبت، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

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"الداخلية" تضبط المتهم بشنق كلب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب بالضرب حتى فارق الحياة.. وضبط مرتكب الواقعة.

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"خاصة الأموات".. المفتي يناشد بعدم الشماتة فيمن نختلف معهم في الرأي والمعتقد

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك نصوصًا كثيرة تحث على التراحم والتكافل، وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرها، حيث يصف ربنا نفسه بالرحمة ابتداءً، وعليه يبتدئ المسلم عمله صغيرًا كان أو كبيرًا بـ "باسم الله الرحمن الرحيم"، وكل عمل الإنسان يجب أن يكون مشتقًّا من الرحمة ليثمر التراحم، حيث: «الراحمون يرحمهم الرحمن»، وهذا التعبير الرائع يصلح عنوانًا لكل إنسان مسلم، بحيث يجب أن تكون حياته رحمة وتراحمًا مع غيره.

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ضياء رشوان يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه نقيبًا للصحفيين

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين الشكر للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد انتخابه نقيبا لدورة جديدة.

وقال رشوان، في تصريحات عقب إعلان فوزه رسميا بمنصب النقيب، "تشرفت بنيل ثقة زملائي وسنكون على قدر المسئولية لدعم أعضاء الجمعية العمومية."

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الجيزة تعلن التحويلات المرورية أثناء احتفالية "موكب المومياوات الملكية"

أعلنت محافظة الجيزة إغلاق كلي لعدد من الكباري ومحاور الحركة؛ في ضوء الاحتفالات التي ستقام لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، غدًا السبت 3 أبريل.

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إصابة ٦ أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في قرية غزالة، التابعة للدلنجات بمحافظة البحيرة.

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مفتي الجمهورية: تعذيب الحيوان وسوء معاملته أو منعه عن الطعام والشراب سبب لدخول النار

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، مخالف للرحمة، بل يُعد سببًا لدخول النار؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ» متفق عليه.

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العراق: الاستخبارات تستولي على صواريخ في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، الاستيلاء على عدد من الصواريخ في محافظة كركوك.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية- نيوز) - إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 32 من الاستيلاء على 3 صواريخ نمساوية، وصاروخ قاذفة، و6 خوذ للرأس، في منطقة ملا عبد الله التابعة لقضاء الدبس في كركوك".

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جنوب السودان تنفى تقارير حول دعم إثيوبيا في بناء سد النهضة

نفى مناو بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول دعمه لموقف إثيوبيا في بناء سد النهضة بالشكل الحالي.

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مجلس الأمن الأوكراني يؤكد فرض عقوبات على شركات روسية

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أندريه دانيلوف فرض عقوبات على عدة شركات روسية في بث لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية يوم الجمعة.

وقال "هناك شركات من روسيا ومن دول أخرى تم ادراجها في القائمة السوداء للعقوبات اليوم".

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سويسرا: الشرطة تستخدم الرصاص المطاطي ضد محتجين على قيود كورونا

استخدمت الشرطة السويسرية يوم الجمعة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مئات الأشخاص الذين احتجوا على قيود فيروس كورونا في مدينة سانت جالن شمال شرق سويسرا.

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واشنطن ترفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على الجنائية الدولية

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الجمعة، رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

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"سي إن إن": إعادة فتح مبنى الكونجرس بعد إغلاقه اليوم إثر هجوم شنه مسلح

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم /الجمعة/، أنه تمت إعادة فتح مبنى الكونجرس الأمريكي بعد الإغلاق الذي شهده اليوم إثر هجوم شنه مسلح.

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