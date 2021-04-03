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"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. و رد فعل نادر بعد تلقي اللقاح

05:00 ص السبت 03 أبريل 2021
"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. و رد فعل نادر بعد تلقي اللقاح

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 43 حالة جديدة.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن جميع اللقاحات حصلت على موافقة الطواريء، ومرت بمراحل الاختبارات أثناء التصنيع والمراحل الإكلينكية كاملة بشأن الكفاءة والفعالية، مؤكدأ أن أى دواء يصل مصر، يستغرق أسبوعين في هيئة الدواء المصرية، ويتم إجراء جميع مراحل الاختبار عليه.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:
43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة
خاص- نادية مصطفى تكشف حقيقة تدهور حالة هاني مهنا بعد إصابته بكورونا
الداخلية: تحصيل 11 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات
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أمريكا تتجاوز 100 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا
قد يظهر بعد 7 أيام من التطعيم.. رد فعل نادر بعد تلقي لقاح كورونا
الصحة: لقاحات كورونا مرت بالاختبارات وحصلت على موافقة الطواريء
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