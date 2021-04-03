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اليوم.. انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة

09:00 ص السبت 03 أبريل 2021
اليوم.. انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة

موكب المومياوات الملكي

​يحبس العالم أنفاسه، استعدادا لانطلاق موكب المومياوات الملكية، مساء اليوم السبت، حيث يتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ومن المقرر أن تتم عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة.

واستعدادًا لانطلاق الموكب تم تصنيع سيارة خاصة بكل ملك من ملوك مصر القديمة خصيصا لهذا الموكب، تحمل شعارا موحدا، وتحمل اسمه ولقبه باللغة العربية والإنجليزية والهيروغليفية.

كما سيتم عرض فني مبهر وبسيط احتفالا بالخروج الملكي للمومياوات من المتحف المصري، وسيشارك به عدد من الفنانين منهم سوسن بدر وحسين فهمي ومنى زكي وهند صبري وغيرهم.

ومن المقرر أن تشترك عجلات حربية تم صنعها خصيصا لهذا الهدف، للمشاركة على جانبي الطريق أثناء الموكب، وذلك على أنغام الموسيقى العسكرية، وسط حشد رسمي وإعلامي غير مسبوق.

ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

موكب المومياوات الملكي المتحف المصري متحف الحضارة التحرير الفسطاط

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