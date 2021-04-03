أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ضياء رشوان يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه نقيبًا للصحفيين

02:07 ص السبت 03 أبريل 2021
ضياء رشوان يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه نقيبًا للصحفيين

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

القاهرة- (أ ش أ):
وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين الشكر للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بعد انتخابه نقيبا لدورة جديدة.

وقال رشوان، في تصريحات عقب إعلان فوزه رسميا بمنصب النقيب، "تشرفت بنيل ثقة زملائي وسنكون على قدر المسئولية لدعم أعضاء الجمعية العمومية."

وأضاف "سنواصل الجهد ولن نتوقف عن مساندة كل الزملاء في الأزمات التي تواجههم خصوصا في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها الجميع"، مؤكدا أن المهنة تواجه الكثير من التحديات وأن مواجهتها بتضافر جهود جميع الزملاء.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بحصوله على 1965 صوتا.

هذا المحتوى من

Asha
ضياء رشوان نقابة الصحفيين الجمعية العمومية انتخابات التجديد النصفي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202843

    عدد المصابين

  • 155016

    عدد المتعافين

  • 12041

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا