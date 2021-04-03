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"الزراعة": ضخ كيمات كبيرة من المنتجات الغذائية في 400 منفذ استعدادًا لرمضان

03:01 ص السبت 03 أبريل 2021
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​كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالمنافذ التسويقية بكافة القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان.

وقال المهندس أحمد فتحي، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، إنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية لتصل لـ30 منفذ تابعة للوزارة، وأنه تم زيادة المعروض استعدادًا لشهر رمضان المبارك من كافة أنواع اللحوم بلدي وسوداني ومجمد والدواجن بأنواعها البط والفراخ والكبد والحمام والسمان، بجانب طرح جميع أنواع الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، في منافذ الوزارة والتي تصل لـ400 منفذ ثابت ومتحرك منتشرة بالمحافظات وبأسعار مخفضة وتنافسية.

وأشار إلى أن منتجات الخضر والفاكهة من إنتاج المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والتي تتميز بجودتها العالية، وتم طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان والمنتجات الغذائية الأساسية في كافة المنافذ حيث تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، من حيث استخدام المطهرات بصفة مستمرة وضرورة ارتداء الكمامات والجوانتيات في جميع الأماكن، لحماية المواطنين والعاملين.


المنافذ التسويقية وزارة الزراعة المنتجات الغذائية رمضان

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